Iğdır’da üreticilere 36 adet seyyar süt sağım ünitesinin dağıtımı yapıldı

Iğdır’da hazırlanan proje çerçevesinde üreticilere 36 adet seyyar süt sağım ünitesinin dağıtımı yapıldı.

Iğdır’da hazırlanan ‘Çiğ Süt Hijyeninin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde Karakoyunlu ilçesinde 36 adet seyyar süt sağım ünitesinin dağıtımı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali H. Engin Sarıibrahim, Karakoyunlu ilçesinde tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle ilçedeki süt üreticilerine %70 hibeli dağıtımı yapılan süt sağım makineleri ile sağım daha kısa sürede tamamlanacak. Ayrıca iş gücünün azalması ve elde edilen sütün daha kaliteli, daha temiz ve daha hijyenik olması da sağlanacak.