Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır’da seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı, kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda da maddi hasar oluştu.

Kaza, Bağlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Kamyonun şoförün olduğu kapı tarafına çarpması ile arabanın hava yastıkları açılırken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken iki araçta da maddi hasar oluştu.