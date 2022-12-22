Iğdır’da tır kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Iğdır’da freni patlayan tır karşı şeride geçtikten sonra kamyonete çarptı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Baran Öztürk (35) yönetimindeki 04 D 5780 plakalı tırın freni boşaldı. Freni boşalan tır yolun ortasındaki beton bariyerleri sürükleyerek karşı şeride geçti. Tır seyir halinde olan 04 D 4090 plakalı kamyonete çarptıktan sonra yolun yanındaki şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında kendini araçtan atan tır sürücüsü Baran Öztürk, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan tır alev alarak yanmaya başladı. Kamyonette bulunan Ahmet Gitgel (55) ve Nedim Gitgel (30) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Baran Öztürk’ün cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada tırdan yola dökülen ponzalar görevliler tarafından temizlenirken kazaya karışan araçlar vinç ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.