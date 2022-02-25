Iğdır’da ’Tarım Teknolojileri Meyve Ağaçlarında Aşılama’ konulu eğitim

Iğdır’da bulunan dezavantajlı yükümlülere’Tarım Teknolojileri Meyve Ağaçlarında Aşılama’ konusunda eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Yükümlü ailelerin sosyal ve ekonomik açıdan refah düzeylerini arttırabilmeleri için Iğdır’da çalışma başlatıldı. Yükümlü ailelerin toplumda üretken bir işleve sahip olarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri için Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Tarım teknolojileri ve meyve ağaçlarında aşılama eğitiminin verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.