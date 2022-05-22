Iğdır’da süt ve gıda hijyeni ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Iğdır’da "Dünya Süt Haftası" çerçevesinde süt ve gıda hijyeni ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Her yıl Mayıs ayının 4. Haftasında kutlanan "Dünya Süt Haftası" için Iğdır’da okullarda bilgilendirme toplantısı yapıldı.Birçok gıdanın hammaddesi olan sütün önemi ve sağlıklı yaşamda vazgeçilmez besin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öğrencilere süt ve gıda hijyeni ile ilgili bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı. Etkinlik çerçevesinde tüm öğrencilere ayran ikram edilirken, erkek öğrencilere şapka, kız öğrencilere de önlük dağıtıldı.