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Iğdır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

IĞDIR 20.11.2020, 14:43
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Iğdır’da silahlı kavga: 1 yaralı
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Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Olay Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. A.Ö. daha sonra karşı taraftan açılan ateş sonrası omuz ve bacak kısmından yaralandı. Yaralı A.Ö. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polisler kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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