Iğdır’da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı operasyonu

Iğdır’da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı silah ticareti ve sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a kaçak sigara getirileceği öğrenildi.

Suveren Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta toplam bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler Tuzluca ilçesinde de bir şahsın AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek satacağı bilgisi aldı. Şahsın evinde yapılan arama; 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 73 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu av tüfeğine ait 20 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi tutuklandı.