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Iğdır’da silah kaçakçılığı: 2 tutuklama
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
IĞDIR 02.02.2021, 13:38
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suveren yol kontrol noktasında bir otobüs içinde 2 şüpheli şahıs tespit etti. Şahıslara ait çantada yapılan arama sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.