Iğdır’da silah kaçakçılığı: 2 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suveren yol kontrol noktasında bir otobüs içinde 2 şüpheli şahıs tespit etti. Şahıslara ait çantada yapılan arama sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.