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Iğdır’da Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı

Iğdır Karakoyunlu ilçesinde vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı.

IĞDIR 18.08.2022, 13:36
Iğdır’da Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı

Iğdır Karakoyunlu ilçesinde vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Sığır Balıkçılı (Bubulus İbis), Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Tedavi altına alınan sığır balıkçılının bakım ve beslenmesi yapıldıktan sonar tekrar doğaya bırakılacak.

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