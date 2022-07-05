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Iğdır’da sıcak havadan etkilenen kerkenezler tedavi altına alındı

Iğdır’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte sıcak havadan etkilenen kerkenezler tedavi altına alındı.

IĞDIR 05.07.2022, 13:13
Iğdır’da sıcak havadan etkilenen kerkenezler tedavi altına alındı

Iğdır’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte sıcak havadan etkilenen kerkenezler tedavi altına alındı.

Iğdır Bayraktutan köyünde vatandaşlar bitkin halde 2 kerkenez kuş buldu. Hareketsiz kerkenez kuşları gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden ekipler, kerkenez kuşları alarak DKMP Müdürlüğüne götürüp tedavi altına aldı. Kuşların sıcaktan etkilendiğini tespit eden ekipler kerkenezlerin bakım ve beslemesini yaptı. Kerkenezler tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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