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Iğdır’da sıcak havadan etkilenen ebabil kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da artan sıcaklar ile birlikte sıcak havadan etkilenen ebabil kuşu tedavi altına alındı.

IĞDIR 20.07.2022, 12:08
Iğdır’da sıcak havadan etkilenen ebabil kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da artan sıcaklar ile birlikte sıcak havadan etkilenen ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır’da artan sıcak hava insanları etkilediği gibi hayvanları etkiliyor. Kent merkezinde bitkin halde bulunan ebabil kuşu için vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünü aradı. Ebabil kuşun bulunduğu yere giden ekipler kuşu teslim alarak DKMP Müdürlüğüne götürüp tedavi altına aldı. Kuşun sıcaktan etkilendiğini tespit eden ekipler ebabil kuşun bakım ve beslemesini yaptı. Ebabil kuşu daha sonra tekrar doğaya salınacak.

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