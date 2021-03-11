Iğdır’da seracılar yeni sezon fide dikimine başladı

Iğdır’da yaz dönemi sebzelerinin tohum ve fide dikimine seralarda başlanıldı.

Bahar mevsiminin iyice hissedilmeye başlanması ile sebze fideleri toprakla buluşturmaya başlandı. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında %50 hibeli olarak geçen yıl çiftçilere kazandırılan seralarda bu yılkı üretim sezonu açılarak fide dikimleri başladı. Proje kapsamında Oba Köyündeki sera sahibi çiftçi İmdat Gümüştekin üretim sezonunu başlatarak domates fidelerinin dikimini yaptı. Fide dikiminde Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çiftçilere destek verecek.

Herhangi bir aksilik olmaması durumunda 60 gün gibi kısa sürede bir domatesler olgunlaşarak pazara çıkacak.