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Iğdır’da sağanak yağış etkili oldu

Iğdır’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

IĞDIR 04.05.2021, 20:43
Iğdır’da sağanak yağış etkili oldu

Iğdır’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İftar saatlerinde etkili olan sağanak yağış kent merkezini etkisi altına aldı. Saat 19.30 sularında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken kısıtlamadan muaf olan bazı vatandaşlar yağan yağmurdan korunmak için şemsiye kullandı. Yağmura araçlarında yakalanan araç sürücüleri ise araçlarının sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti.
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