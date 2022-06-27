Iğdır’da sağanak

Meteorolojinin uyarıları sonrası Iğdır merkez ve köylerinde etkili olan sağanak devam ediyor.

Doğunun Çukurova’sı Iğdır’da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor. Iğdır merkez ile merkeze bağlı Karagüney köyünde şiddetli yağışta bazı bölgelerde küçük göletler oluştu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, Iğdır’ın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ve gün içerisinde beklenen sıcaklığın 30 derece olduğu, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyrettiği belirtildi.