Iğdır’da rüzgar etkili oldu

Iğdır’da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilerken öğleden sonra yavaş yavaş etkisini kaybetti.

Iğdır’da gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgardan dolayı inşaat iskelesinde çalışan işçiler mesaiye ara verdi. Öğleden sonra rüzgarın etkisini yitirdiği görüldü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halen ülkemizin batı ve iç kesimlerinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Bölgemizde 18 Nisan tarihinden itibaren etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmekte olup 2o Nisan Çarşamba tarihi sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.