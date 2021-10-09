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Iğdır’da perakende balık satışı yapan yerler denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

IĞDIR 09.10.2021, 10:45
Iğdır’da perakende balık satışı yapan yerler denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Balık sezonunun başlaması ile birlikte Iğdır’da ekipler denetimlerine başladı. Ekipler denetimleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından avlanmaya uygun olup olmadığı kontrol edilirken, sağlık ve işletmedeki hijyenik durumları da denetledi.

Su Ürünleri perakende satış yerlerinde yapılan denetim ve kontrollerde, Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik hakkında perakende satış yerleri bilgilendirildi. Ayrıca perakende balık satışı yapılan işletmeler ve marketlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tür, zaman yasağı ve asgari boy limitlerine uygunluk yönünden tezgahlardaki balıklarda ölçümler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetim ve kontrol faaliyetlerin perakende satış yerlerinde avlanma sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

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