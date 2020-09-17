Son Dakika
Iğdır’da parklar dezenfekte ediliyor
IĞDIR'DA PARKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
IĞDIR 17.09.2020, 11:39
2
Iğdır’da korona virüs salgını riskine karşı parklar dezenfekte ediliyor.
Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan park ve çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor. Salgın nedeniyle kentte bulunan park ve çocuk oyun alanları Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları devam ediyor.
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0