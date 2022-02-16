Iğdır’da okullarda ’Güvenli Gıda’ eğitimleri veriliyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda “Güvenli Gıda” eğitimleri veriliyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri güvenilir gıda kullanma konularında okullarda öğrencilere bilgilendirme amaçlı eğitimler veriyor. Gerçekleştirilen programlar çerçevesinde Iğdır Hüsnü M. Özyeğin İlköğretim Okulu öğrencilerine güvenilir gıda kullanma konularında sunumlar yapıldı. Gerçekleştirilen programda öğrencilere gıda güvenliği ve hijyeni konularında açıklayıcı bilgiler verildi.

Eğitim sonunda öğrencileri bahar aylarında tarım ve hayvancılık işletmelerinde neler yapıldığını görmeleri ve doğayla buluşmalarını sağlamak için gezi düzenlenmesi kararlaştırıldı.