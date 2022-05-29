Iğdır’da okullarda biyoçeşitlilik ve yaban hayatı eğitimi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) okullarda başlattığı bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim vermeye devam ediyor. Ekipler son olarak Iğdır Aralık İlçesi Babacan ve Hasanhan 8 Eylül Şehitleri Ortaokullarındaki öğrencilere doğaya karşı bilgilendirmek amacıyla eğitim verdi. Daha sonra öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı.