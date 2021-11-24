Iğdır’da öğretmenler günü büyük bir coşkuyla kutlandı

Iğdır’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Iğdır’da görev yapan öğretmenler, Mehmet Çavuş Anıtında toplanarak burada saygı duruşunda bulunup daha sonra istiklal marşı okudu. Öğretmenler daha sonra Atatürk ve Türk Bayrağını açarak Belediye meydanında bulunan Atatürk anıtına yürüdüler. Burada toplanan öğretmenler saygı duruşunda bulunup daha sonra istiklal marşı okuyarak Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Program Kültür Merkezinde devam etti. Kültür Merkezinde saygı duruşunda bulunup daha sonra istiklal marşı okundu. Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, iyi hatıraları ile sakladığımız öğretmenler var, diyerek öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Vali Sarıibrahim, “Edirne’den Iğdır’a şehir merkezinden en ücra köylerimize kadar her karış vatan toprağında böylesine önemli bir görevi sabırla, sevgi ile ve ilk günkü heyecanla yaptığınızı görmekteyim bunun için size şükranlarımı sunuyorum” dedi. Daha sonra emekli olan öğretmenlere şeref madalyası verildi. Programda şehit olan öğretmenler ile ilgili gösterilen sinevizyonda duygusal anlar yaşandı. Hüznün ve mutluluğun yaşandığı programda müzik öğretmenleri tarafından konser düzenlendi. Düzenlenen konserde coşku dolu anlar yaşandı.