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Iğdır’da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Iğdır’da 51 bin 669 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

IĞDIR 06.09.2021, 11:41
Iğdır’da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Iğdır’da 51 bin 669 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

Yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk yılın ardından okulöncesi ile ilk ve orta dereceli okullar yeniden tam zamanlı olarak eğitim öğretime açıldı. Iğdır genelinde 297 okul ve 2 bin 363 derslikte 51 bin 669 öğrenci ders başı yaptı. Sabah saat 06: 30’da okullarının önüne gelen öğrenciler, okulların bahçesinde istiklal marşı okuduktan sonra sınıflarına alındı.

‘Öğretmenler velilerin okul dışında kalması için uyarı yaptı’

Okulların açılması ile birlikte çocukları ile birlikte okula gelen veliler, öğretmenler tarafından uyarıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında okul bahçesine girilmesine izin verilmeyen veliler, ısrarcı olunca öğretmenler tarafından uyarıldı.

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