Iğdır’da muhtemel deprem sonrası Ermenistan’daki nükleer santralle ilgili endişeler artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Iğdır’da ve Ermenistan’da meydana gelebilecek bir depremde zarar göreceği düşünülen ’Metsamor Nükleer Güç Santrali ile ilgili uyarılar geldi. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Iğdır’da meydana gelen gelebilecek deprem bir felakete neden olur. İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır" dedi.

1977 yılında Sovyetler Birliği tarafından yapılan Metsamor Nükleer Santrali, Türkiye-Ermenistan sınırına çok yakın bir yerde inşa edildi. Şehre yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve çok eski bir santral olan bu santral, Çernobil tarzında inşa edildi. Bu santral her ne kadar ABD ve Avrupa’da da dillendirilse de bir türlü bir çözüme kavuşturulamadı. Mimari yönden hatalı olduğu rapor edilen ve yeterli soğutma yapacak su olmadığı halde çalışmaya devam eden santral, Ağrı Dağı fay hattı üzerinde yer alıyor. 1988 yılında Ermenistan’da yaşanan ve büyük bir yıkıma neden Gümrü depreminin ardından her ne kadar 1989 yılında güvenlik nedeniyle kapatılsa da santral 1993 yılında tekrar çalışmaya başladı. Başta 2040 yılına kadar kullanılacağı söylenen santral için son kullanma tarihi 2026 yılı olarak belirlendi. Iğdırlılar depremin bir zamanı olmadığını söyleyerek bu santralin bir an önce kapatılmasını istiyor.

"Metsamor Nükleer Santrali pimi çekilmiş bir bombadır"

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenistan’da yer alan ’Metsamor Nükleer Güç Santrali’nin fay hattında bulunduğunu, bundan dolayı santralin saatli bir bomba olduğunu belirterek, "1977 yılında Ermenistan’da yapılan Metsamor Nükleer Santrali pimi çekilmiş bir bombadır. Hem de fay üzerinde ikinci deprem fay hattı üzerinde kurulan bu Metsamor Nükleer Santrali devrini tamamlamıştır, ayrıca köhne bir sistem ile yapılmıştır. 2005 yılında kapatılması gereken bu santral maalesef hala çalışıyor. 1988 yılında Ermenistan’da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde bu Metsamor Nükleer Santrali’nin 2 ünitesi zarar görmüştür. Ermeni yetkililer bu santralde kırılan yerlerini betonla doldurmuştur. 1988 yılında yaptığım araştırmada Iğdır’da kanser vakaları çok nadir ve yüzde birdi, fakat o günden bugüne kadar Iğdır’dan kanser vakaları artmaya başlamıştır. Her yıl 2 binden fazla insan kansere yakalanmaktadır. Bu nedenle bu Metsamor Nükleer Santrali’nin bir an önce kapatılması lazım. Iğdır’da bir deprem anında veya Ermenistan’da bir deprem anında insanlar can derdine mi düşsün yoksa savrulan nükleer santralden yayılacak olan bir radyasyona mı odaklansın? Bu radyasyon insanları tehdit ediyor. Açıkça buradan söylüyorum, Ermenistan Devlet Başkanı diyor ki, ’2040 yılına kadar burası çalışsın’. Avrupa Birliği, Ermenistan’a bu santrali kapatılması için para verdi fakat Ermeniler bu parayı kendi ihtiyaçları için harcadılar ve santrali kapatmadılar. 2026 yılında kapatacaklarını söylüyorlar" dedi.

"İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır"

"Şimdi deprem fay hattı Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru ilerliyor. Elazığ’da meydana gelen deprem şimdi göstermiştir ki Iğdır’da meydana gelen gelebilecek deprem bir felakete neden olur" diyen Ünsal, "İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır. Şunu da belirteyim bu radyasyon Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’ı tehdit ediyor. 15 kilometre uzaklıktaki bu santralin kapatılması lazım. Avrupa Birliği bu işin üzerine düşmeli, bu santrali kapatmalıdır. Çünkü deprem kapımızda, her an Iğdır’da Ermenistan’da deprem olabilir. Deprem olduğu anda da bu Metsamor Nükleer Santrali çatlayacak, etrafa radyasyon saçacaktır. İşin en enteresan kısmı nedir biliyor musunuz? Rusya’da uçaklar ile uranyum geliyor. Uçağın düştüğünü düşünelim, büyük bir felaket demektir. Bu nedenle bir an önce Avrupa Birliği, Türkiye, İran, Azerbaycan, Gürcistan bir araya gelmelidir. Kısa süre içinde nükleer santralin kapatılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır, yoksa büyük bir tehlikedir. Metsamor Nükleer Santrali pimi çekilmiş bir bombadır, patladığı zaman bütün ülkeler insanlık etkilenecektir; bir canlı bile kalmayacaktır" dedi.