Iğdır’da metruk binalar huzur ortamı için yıkılıyor

Iğdır’da metruk binalar huzur ortamı için Iğdır Belediyesi tarafından yıkılıyor.

Iğdır’da uzun zamandır kullanılmayan metruk binaların yıkımına devam ediliyor. Iğdır Belediyesi tarafından gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla birlikte metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.Yaşam ömrünü tamamlamış, kullanılmayan, bulunduğu bölgede risk teşkil eden metruk binaların yıkımının devam edeceği öğrenildi.