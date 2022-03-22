Iğdır’da "mavi dil" hastalığı görülen köyler karantinaya alındı

Iğdır’da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle bazı köyler karantina altına alındı.

Karakoyunlu ilçesinde halk arasında "mavi dil" hastalığı olarak bilinen kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen hastalık görüldü. Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın yayılmasını önlemek için hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturuldu. Ayrıca ilçeye bağlı Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köyleri koruma bölgesi ilan edildi. Karakoyunlu Ergenekon ve Fatih mahalleleri ile Bulakbaşı, Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köyleri ise gözetim bölgesi oldu. Karantina ve gözetim köylerde hastalık geçinceye kadar karantina uygulanarak bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı belirtildi.