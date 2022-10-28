Iğdır’da maddi hasarlı kaza

Iğdır’da cadde üzerinde meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, bugün Kazım Karabekir caddesi üzerinde saat 13:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde otomobil ana yola girmek üzere iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluşurken şoför yara almadan kurtuldu. Kısa bir süre aksayan trafik, daha sonra otomobilin çekilmesi yeniden sağlandı.