Iğdır’da Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, kent genelinde korona virüs salgınına karşı gıda denetimi yaparak vatandaş ve esnafı uyardı.

Gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma yönünden işletmeler ve vatandaşlar uyarılarak bilgilendirme yapıldı. 7-11 Ağustos tarihlerinde toplam bin 69 işyerinde denetim yapılarak vatandaşlara Covid-19 virüsü hakkında bilgiler verildi ve korunma tedbirleri anlatıldı. Denetim, uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.