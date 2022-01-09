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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Iğdır’da kaza anı kamerada
Iğdır’da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, kent güvenlik kameralarına yansıdı.
IĞDIR 09.01.2022, 19:03
Iğdır’da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, kent güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde park halindeki kamyonet sürücüsü, ana cadde üzerinde seyreden ve park etmek için sağa yanaşan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet sürücüsünün arkasına bakmadan aniden yola çıkması ve dikkatsizliği yüzünden maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza anı kent güvenlik kameralarına yansıdı.