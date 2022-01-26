Iğdır’da kardan kapanan köy ve mezra yolları açıldı

Iğdır’da yoğun kar yağışının ardından merkeze bağlı köyler ile yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Iğdır’da etkili olan kar, yüksek rakımlı köy ve mezraların yolunu kapatmıştı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri desteğinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucu 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Tuzluca ilçesi Kalaça köyüne bağlı Lebi mezrasında yaşayan Sedat Tuncay, yaklaşık bir haftadan beri yollarının kapalı olduğunu belirterek, “Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı ve tipi ile mücadele ediyoruz. İl Özel İdaresi ekipleri yolumuzu gelip açtılar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.