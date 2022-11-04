Iğdır’da Karabağ zaferinin 2. yıldönümü kutlanacak

Azerbaycan’ın Karabağ’da kazanmış olduğu zaferin ikinci yıl dönümü Iğdır’da bir programla kutlanacak.

Karabağ Zaferinin 2. yıldönümünü Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, 5 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk caddesinde Belediye yanında bir basın açıklamasıyla kutlayacak.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, ”Dernek olarak Karabağ Zaferimizin ikinci yıldönümünü toy bayram havasında kutlayacağız. 05 Kasım 2022 cumartesi günü saat 13.30 da Belediye yanı Haydar Aliyev parkının önünde programımız var. Bütün Iğdırlılar davetlidir. Zafer toyumuza bekleriz. Herkes bayrağını alsın gelsin” dedi.