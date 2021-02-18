Iğdır’da kar yağışı 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 14 köy yolu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’da 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde bulunan köy yollarını açma çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.