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Iğdır’da kanaat önderleri husumetli aileleri barıştırdı

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık seçiminde 2 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada husumetli aileler kannaat önderlerinin öncülüğünde barıştırıldı.

IĞDIR 29.05.2022, 18:04
Iğdır’da kanaat önderleri husumetli aileleri barıştırdı

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık seçiminde 2 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada husumetli aileler kannaat önderlerinin öncülüğünde barıştırıldı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık seçiminden dolayı kavga çıkmış kavgada bir kişi ağır yaralanmış daha sonra vefat etmişti. Belli bir zaman sonra karşı aileden bir kişi de öldürülmüştü. 2 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlayan kan davası kanaat önderlerinin girişimleriyle bitirildi. Aralarında husumet bulunan dört aile, kanaat önderlerinin desteğiyle barıştırıldı. Köyün okul bahçesinde yapılan barışma törenine katılan husumetli aileler, kanaat önderlerinin öncülüğünde önce Kur’an-ı Kerim’in altından geçti, daha sonra okunan duaların ardından da barıştı.

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