Iğdır’da kaçak mazot ve sigara operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 431 litre gümrük kaçağı mazot, bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada bin 431 litre gümrük kaçağı mazot ve bin 782 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.