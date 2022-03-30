- Iğdır’da kaçak avlananlara 57 bin 280 lira ceza kesildi

Iğdır’da kaçak keklik avlayanlara yönelik yapılan operasyonda 10 kişiye, 57 bin 480 lira para cezası kesildi.

Iğdır’da kaçak keklik avı yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin (HAYDİ) ortaklaşa yaptığı arazi denetimi ve yol kontrollerinde kaçak avlananlara işlem yapıldı. Ekipler, kontroller esnasında kaçak keklik avında canlı mühre kullanarak avlanan 10 kişiyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin avlandıkları bölgelerde yapılan aramada, 17’si canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen, 4’ü ise doğadan yakalanan 21 keklik, çok sayıda kafes ve tuzak ele geçirildi. Kaçak şekilde avlanan şüphelilere 37 bin 80 lira idari, 20 bin 400 lira tazminat olmak üzere toplam 57 bin 480 lira ceza kesildi. Ekipler ele geçirdikleri keklikleri doğaya bırakırken kafes ve tuzakları ise imha etti.