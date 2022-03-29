Iğdır’da kablo hırsızlığı ve kaçakçılık yapanlara operasyon: 2 kişi yakalandı

Iğdır’da kablo hırsızlığı ve kaçakçılık yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Iğdır’da artan kablo hırsızlığı ve artan kaçakçılığa yönelik İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen Halfeli beldesi ile Akyumak, Çalpala ve Aşağı Erhacı köylerindeki dört farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan eritilmiş 232 kilogram bakır kablo, 40 metre elektrik kablosu, 440 litre kaçak akaryakıt ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.