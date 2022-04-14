Iğdır’da işlenen çifte cinayette baba oğul adliyeye sevk edildi

Iğdır’ın Halfeli beldesinde iki kişinin öldürülmesi ile ilgili ölen Kemal Arıslı’nın babası ve kardeşi gözaltına alındı, ikili bugün adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Halfeli beldesinde yaşayan Yaşar Karadağ ve Kemal Arıslı pazartesi günü iftardan sonra motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin evden çıkmasının üzerinde uzun zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi sonucu aileleri merak etti. Yapılan aramalar sonucu Halfeli beldesine 4 km uzaklıktaki Kürk adı verilen kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Arıslı’ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karadağ ve Arıslı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karadağ ile Arıslı’nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salı günü Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Yaşar Karadağ ile Kemal Arıslı’nın cenazesi Iğdır Halfeli Beldesi mezarlığında defnedildi. Güvenlik güçleri cinayetle ilgili soruşturmayı genişletti. Cinayet ile ilgili köyde yaşayan birçok kişiden ve aile içindeki hemen herkesten ifade alındı. Kemal Arıslı’nın babası Mehmet Arıslı çifte cinayeti işlediği kalaşnikof ile teslim olarak cinayeti işlediğini itiraf etti. Baba Arıslı ifadesinde, "Tarlamın etrafına çit çekiyordum, çitler birkaç defa hırsızlar tarafından çalındı. O gün yine çektiğim çitleri kontrol etmek için silahımı alıp gittim. İki kişiyi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Onların olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Baba Arıslı, ayrıca ifadesinde gözaltına alınan oğlu İbrahim Arıslı’nın olay ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Sorguları tamamlanan Kemal Arıslı’nın babası Mehmet Arıslı ile birlikte kardeş İbrahim Arıslı da yapılan işlemlerin ardından çelik yelek giydirilip güvenlik önlemleri arasında bugün adliyeye sevk edildi. Kardeş İbrahim Arıslı’nın ise, abisi Kemal Arıslı’nın ölmeden önce kendisini aradığını söylemesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayda aynı motosikletle ilerlerken atılan kurşunlardan birinin hem Yaşar Karadağ’ın kalbine, hem Kemal Arıslı’nın ciğerine isabet ettiği ifade edildi.