Iğdır’da inşaatı devam eden Kur’an kursu için hayır panayırı düzenlendi

Iğdır’da inşaatı devam eden Merkez Kız Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’na destek olmak için hayır panayırı düzenlendi.

Yeraltı Çarşısı üzerinde vatandaşlar tarafından inşaatı devam eden Merkez Kız Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’na destek için hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Düzenlenen hayır panayırını ziyaret eden Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, alışveriş yaptı. Hayır panayırı 3 Haziran tarihine kadar 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Programda konuşma yapan İl Müftüsü İrfan Açık, “İnşaatı devam etmekte olan Kız Yatılı Kuran kursumuzun yararına bir hayır panayırı düzenledik. Buradaki amacımız hem din görevlisi gönüllüsü ile Kuran kursu hocalarımız arasında birlik beraberliği geliştirmek, hem de vatandaşımıza bu güzel projemizi tanıtmak anlatmak amacıyla bir hayır panayırı düzenlemişi olduk. “ dedi.

Kuran kursu hocası Remziye Altuner de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Iğdır İl müftülüğü olarak düzenlediğimiz bir hayır panayırıdır. Hayır panayırımız Iğdır’da yapılacak olan Yatılı Kız Kuran Kursu için hazırlandı. Velilerimiz katkıda bulundu. Halkın çok talebi var” dedi.

Hayır panayırını Hüseyin Engin Sarıibrahim’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü İrfan Açık ve çok sayıda vatandaş da ziyaret etti.