Iğdır’da İlköğretim Haftası kutlandı

Okulların açılmasıyla birlikte her yıl kutlanan "İlköğretim Haftası" nedeniyle Iğdır’da tören düzenlendi.

İlköğretim Haftası münasebetiyle 15 Temmuz Anaokulu’nda kutlama programı düzenlendi. Anaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile başlayan program Vali Sarıibrahim’in sınıfları ziyaret etmesiyle devam etti. Sınıflarda öğrencilerin şiir ve şarkı gösterilerini ilgiyle izlendi. Sınıfları ziyaretinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Sarıibrahim, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kutlama programına Vali H. Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Yrd. Nadir Demirhan, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İl Müftüsü İrfan Açık katıldı.