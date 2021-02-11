Iğdır’da ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası

Iğdır’da hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında şap aşılama kampanyası başlatıldı.

Iğdır’da 2021 yılı ilkbahar dönemi aşılamaları İl Merkez ve bağlı 3 ilçedeTarım ve Orman Müdürlüğü Bakanlığı talimatları doğrultusunda 10 Şubat tarihi itibariyle başladı. Şap aşısının yanında dişi hayvanlara Brucella aşısı, Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) (çiçek) aşısı da uygulanıyor. Aşılama çalışmaları ile birlikte 6 aylığa kadar olan buzağılara küpeleme işlemleri de yapılmaya başlanacak.