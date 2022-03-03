Iğdır’da iki firari hükümlü yakalandı

Iğdır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ‘Konut dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından hakkında 9 Yıl 3 Ay 20 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. (21) için çalışma başlattı. Aynı şekilde ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında 14 Yıl 10 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. (21) isimli şahsın yakalanması için de çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu M. K. (21) ile M. K. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.