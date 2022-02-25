banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!

Iğdır’da Hocalı katliamının 30. yılında anma programı düzenlendi

Hocalı katliamının 30’uncu yılı nedeniyle Iğdır’da anma programı düzenlendi.

IĞDIR 25.02.2022, 23:43
Iğdır’da Hocalı katliamının 30. yılında anma programı düzenlendi

Hocalı katliamının 30’uncu yılı nedeniyle Iğdır’da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesi anısına Iğdır Kültür Merkezinde, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ile Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Kültür Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Hocalı Soykırımı’nı anma programı, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunması ile başladı. Programda, Azerbaycanlı sanatçı Şirzat Pirallah, okuduğu "Hocalı’ya İddiham" şiiriyle salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ermenistan’ın Hocalı’da soykırım yaptığını belirterek, “Araştırmalara baktığımızda bu bölgede, Azerbaycan’da soykırım bizlere yapılmıştır. Iğdır’da, Kars’ta, Ağrı’da, Erzurum’da açılan toplu mezarlar bunların bariz göstergesidir. En son 1992’de, yani geçtiğimiz çok yakın bir tarihte modern dünyanın, dünyaya demokrasi dersi verenlerin gözü önünde Hocalı’da soykırım yapılmıştır. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi işgal edildi, Birleşmiş Milletler teşkilatının güvenlik konseyi yıllarca sessiz kaldı" dedi.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Uluslararası hukuk tanımına göre de Hocalıda yaşanılanların soykırım olduğunu söyleyerek, “1948 tarihli, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin her maddesine göre Hocalı’da yaşananlar bir soykırımdır. Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın görmezden geldiği bu olay, Türk dünyasında tam olarak bilinmemektedir. Türkler, dünya milletleri arasında tarihi en temiz olan ve tarihiyle en fazla onur duyması gereken millettir. Hocalı Katliamı insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur” dedi.

Etkinlik, Azerbaycan Milletvekili Eziz Elekberi, Dr. Cavit Mövsimli, Doç. Dr. Yaşar Kop, Doç. Dr. Arzu Abdulyev ve Arslantürk Akyıldız’ın sunumlarının ardından son buldu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 27 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Adanaspor 25 34
9. Boluspor 24 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Southampton 26 35
10. Brighton 25 33
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 26 18