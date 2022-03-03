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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Iğdır’da hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı
Iğdır’da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.
IĞDIR 03.03.2022, 17:28
Iğdır’da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Iğdır Bağlar Mahallesi Vali Konağı Yolu Caddesi üzerindeki bulunan iş yerinde malzeme çalan ile Söğütlü Mahallesi 635. sokak üzerinde buluna adreste motosiklet çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu iş yerinde malzeme çalanların E.Ş. (19), A.K. (22), M.C.B. (22), R.T. (19) ve T.M. (17) isimli şahısların olduğu tespit edildi. Motosiklet çalan kişinin ise S.H. (19) olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı olan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.