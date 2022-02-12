Iğdır’da hayvanlar için aşılama çalışmaları devam ediyor

Iğdır il genelinde hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor.

2022 yılı ilkbahar dönemi aşılama çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, 2 Şubat tarihi itibariyle Iğdır Merkez İlçe ve bağlı 3 İlçede aşılama çalışmaları devam ediyor. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. Gerçekleştirilmekte olan aşılama çalışmalarında Şap aşısının yanında dişi hayvanlara Brucella aşısı, Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) (çiçek) aşısı da uygulanmaktadır.