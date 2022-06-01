Iğdır’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı

Iğdır’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün sürecek program, Iğdır Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, “Üç gün boyunca devam edecek bu programımıza herkes davetlidir. Toplumsal konuları, eğitimi içeren tiyatrolar düzenledik. Halk konseri düzenledik, bunu da halkımıza sunduk. Yabancı 333 kursiyere Türkiye toplumuna uyum göstersinler diye kurs verdik. Ayrıca bugüne kadar toplam 7 bin 771 kişiye kurs verdik” dedi.

Programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Konuşmaların ardından kursiyerlerin el emeği ürünlerinin bulunduğu sergiler katılımcılar tarafından gezildi.