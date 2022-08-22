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Iğdır’da gün batımı nefes kesti

Iğdır’da gün batımının kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti.

IĞDIR 22.08.2022, 18:18
Iğdır’da gün batımı nefes kesti

Iğdır’da gün batımının kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti.

Iğdır’da gün batımında ortaya çıkan görüntüler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Iğdır Suveren köyü ile merkezde çekilen görüntülerde batmaya yakın olan güneşin güzelliği görenleri kendine hayran bıraktı. Tuzluca ilçesinde bulunan Tekelti Dağı ile gün batımı bulutlar arasında Suveren köyünde görüntülenirken ortaya çıkan renkler mest etti. Kent merkezinde dron ile yapılan çekimde ise gün batımının görüntüsü seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

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27°
parçalı az bulutlu