Iğdır’da gıda denetimi

Iğdır’da ekipler kent merkezinde bulunan işletmelerde gıda denetimi yaptı.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri kent merkezinde gıda denetimlerine devam ediyor. Denetime çıkan ekipler başta okulların çevresinde bulunan kantin işletmeleri, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin satışının yapıldığı işletmeleri denetledi.