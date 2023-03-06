Iğdır’da gecekonduda yangın

Iğdır’da bir gecekonduda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, yangın Özgür Mahallesi Stad sokak üzerinde bulunan bir evde çıktı. Yusuf Yalçın’a ait gecekonduda bahçede yakılan otların rüzgarın etkisiyle çatıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bahçe içerisinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın çıktığı saatlerde ev sahibinin evde olmadığı öğrenildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evde maddi hasar oluştu.