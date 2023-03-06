Iğdır’da fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı sonrası Iğdır’da iki gündür etkili olan fırtınada tabelalar uçtu.

Iğdır’da dün başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehrin merkezi, ilçe ve köylerinde toz bulutları oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehrin birçok noktasında tabelaların uçtuğu, heykellerin de yerinden söküldüğü görüldü. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.