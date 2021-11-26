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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Iğdır’da etkili olan kar yağışı ve sisten dolayı uçak seferleri iptal edildi
Iğdır’da dünden beri etkili olan sis ve kar yağışından dolayı bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
IĞDIR 26.11.2021, 15:07
Iğdır’da dünden beri etkili olan sis ve kar yağışından dolayı bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’ndaki İstanbul ile Ankara uçak seferi olumsuz hava koşullarından dolayı karşılıklı olarak iptal oldu.