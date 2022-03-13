Iğdır’da ekipler av yasağı sonrası da denetimlerine devam ediyor

Iğdır’da ekipler bu yıl için başlayan av yasağı sonrası denetimlerine devam ediyor.

Iğdır’da ekipler tarafından kaçak avlanmaya karşı denetimler devam ediyor.Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av yasağı sonrası kaçak avlanmanın önüne geçmek için sahaya inerek koruma denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde kaçak avcılara göz açtırılmıyor.