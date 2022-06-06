Iğdır’da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen 175 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Malatya ‘Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’ndan temin edilen 175 adet Kınalı Keklik Aralık ilçesi Gödekli genel avlağında belirlenen köylerde doğaya salındı. Süne ve keneleri yiyerek beslendiği için çiftçinin de dostu olan kınalı kekliklerin doğaya salınmasına ilgili köy muhtarları da katıldı.